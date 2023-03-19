Менеджеры Twitter специально для Маска составили список сотрудников, которых необходимо уволить

Известно, что в список включены 200 человек. Что понимать под «неэффективностью» и насколько объективен такой подход, остаётся только гадать. При этом некоторых сотрудников попросили обосновать свою роль в компании. Также некоторых сотрудников попросили порекомендовать коллег, которых стоит оставить в компании.

Не так давно Маск анонсировал очередную волну увольнений на фоне сокращения и контроля расходов, так как окончательно из кризиса соцсети выбраться не удаётся. Юристы Twitter опасаются, что в дальнейшем из-за подобной практики увольнений компания столкнётся с серьёзными юридическими и нормативными проблемами.