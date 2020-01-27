Менее 30% россиян понимают что такое искусственный интеллект, но почти 50% ему доверяют

Так, согласно данным опроса, подавляющее большинство россиян все же знают о том, искусственный интеллект существует (75%). но при этом лишь 38% смогли назвать сферы, в которых данная технология может быть применима. Что же касательно понимания самой сути искусственного интеллекта, то с этим справилось лишь 29% опрошенных. Самое интересное, что в то же самое время почти половина россиян, а именно 48%, доверяет и открыто восхищаются технологией. Нейтрально к ИИ относится 31% опрошенных, а не доверяют лишь 12%.

По мнению экспертов, россияне уже сейчас вполне осознанно подходят к вопросу необходимости и неизбежности повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Правда они все еще не до конца осознают, как именно данные нововведения отразятся на их собственной жизни.