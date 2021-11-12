Менее эффективна, чем Спутник V: журнал Lancet оценил индийскую вакцину от COVID-19

Согласно данным европейских экспертов, эффективность средства составляет 77,8%. При этом в испытании приняли участие более 24,4 тыс жителей Индии в возрасте от 18 до 97 лет. Их случайном образом разделили на две группы: одной вкололи две дозы препарата, а другой — плацебо.

Из важных моментов эксперимента можно отметить то, что учёными было зафиксировано 16 случаев тяжёлого течения COVID-19, при этом всего лишь один в экспериментальной группе, в то время как на группу плацебо пришлось 15 случаев.

Напомним, что в начале 2021 года The Lancet также опубликовал результаты третьей фазы испытаний Спутник V. Тогда на страницах журнала говорилось о 91,6% эффективности отечественной вакцины.