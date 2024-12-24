Менее половины россиян поддержали идею управления государством с помощью ИИ

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли, но остаются настроены скептически к его использованию в госуправлении. В частности, 53% опрошенных высказали негативное отношение к ИИ в работе государственных органов, тогда как позитивный отклик на это нашёлся у 37%. Опрос охватил 1600 человек старше 18 лет.

Идею использования ИИ в промышленности, науке и строительстве россияне восприняли более тепло. По данным опроса, такие инициативы поддерживают 80%, 76% и 72% респондентов соответственно. Также высокое одобрение вызвало применение ИИ в энергетике, торговле, досуге и транспорте, где положительное отношение выразили более 65% участников.

Однако в сравнении с 2022 годом отношение к ИИ в экономике, здравоохранении и безопасности ухудшилось: число сторонников таких решений сократилось на 5-8%. ВЦИОМ отмечает, что граждане становятся осторожнее в вопросах доверия технологиям, особенно если речь идёт о важных и чувствительных сферах.