Менее трети россиян сменили пароль от домашнего Wi-Fi роутера сразу после покупки

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 39% россиян с домашним Wi-Fi никогда не меняли пароли на своих роутерах. Ещё 18% сделали это, но не сразу. Только 27% пользователей изменили учётные данные вскоре после покупки устройства, что, по словам экспертов, может привести к рискам для конфиденциальности данных.

Специалист по кибербезопасности Владимир Дащенко отметил, что доступ злоумышленников к роутеру может позволить им контролировать информационные потоки, изменять сетевые настройки и развивать атаки на подключённые устройства. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует сразу менять заводской пароль на сложную уникальную комбинацию и регулярно проверять наличие обновлений прошивки. Это поможет защититься от киберугроз и сохранить безопасность устройств внутри сети.

Николай Пулич из компании Merlion советует обращать внимание на технические характеристики роутеров при покупке. Среди ключевых факторов он выделил поддержку Wi-Fi 6, наличие гигабитных портов и продвинутого программного обеспечения. Он также подчеркнул, что регулярные обновления встроенного ПО и адаптация устройств к российским условиям, включая русскоязычную поддержку, повышают надёжность оборудования и его защиту от новых угроз.