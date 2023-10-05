Меньше половины российских компаний умеют работать с ИИ

В основном, это касается крупных игроков рынка. Такие компании активно внедряют ИИ и замечают ускорение своих процессов, а также повышение качества управленческих решений.

Однако, стоит отметить, что у 53% компаний такой стратегии пока нет. Причины разнообразны: от недостатка ресурсов и рисков, связанных с внедрением новых технологий, до непонимания реальных преимуществ, которые может принести ИИ.

Ассоциация ФинТех подчёркивает, что многие компании только начинают изучать возможности технологию, откладывая её применение из-за прочих операционных задач.

В мировом контексте ситуация выглядит иначе: 72% зарубежных компаний уже имеют утвержденную стратегию по ИИ. Это говорит о том, что отечественные бренды рискуют отставать от мировых стандартов.