Мэр Москвы рассказал о разработке реестра стартапов

Компании, включённые в реестр стартапов, могут рассчитывать на государственные льготы и субсидии. Но должны соответствовать как минимум двум критериям из трёх: иметь патенты на изобретения, привлекать венчурный капитал, инвестировать в исследования и разработки.

При этом отбираться компании будут среди участников московского инновационного кластера, должны быть негосударственными организациями и не находиться в стадии ликвидации.

Подать заявку на включение в реестр стартапов можно на сайте i.moscow.