Мэр Москвы рассказал о разработке реестра стартапов

21:52, 22 апреля 2023
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Мэр Москвы рассказал о разработке реестра стартаповЧтобы попасть в него, нужно соответствовать некоторым критериям
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал, что в Москве появится реестр стартапов. Для включения в этот реестр технологические организации должны соответствовать определённым требованиям.
Компании, включённые в реестр стартапов, могут рассчитывать на государственные льготы и субсидии. Но должны соответствовать как минимум двум критериям из трёх: иметь патенты на изобретения, привлекать венчурный капитал, инвестировать в исследования и разработки.
При этом отбираться компании будут среди участников московского инновационного кластера, должны быть негосударственными организациями и не находиться в стадии ликвидации.
Подать заявку на включение в реестр стартапов можно на сайте i.moscow.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Андрей КадуковТеги: