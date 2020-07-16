Mercedes помог Xiaomi в разработке специальной версии электросамоката

”Я очень рад возможности подарить частичку Mercedes F1 поклонникам Xiaomi. Как и мы, Xiaomi стремится к постоянным инновациям. И мы рады сотрудничать с ними, чтобы вывести на рынок новую версию флагманского продукта Xiaomi Mi Scooter Pro 2”, - заявил по этому поводу вице-президент команды Mercedes AMG Petronas Motorsport Крис Черч.

Дальность хода самоката составляет 45 км, в то время как максимальная скорость находится на уровне 25 км/ч. Как и все последние модели компании, электросамокат Xiaomi оснастили ЖК-экраном, с помощью которого можно контролировать такие показатели как скорость, остаток заряда, а также дальность хода. На дисплее также можно вывести информацию о состоянии фар или выбрать режим езды.

Цена новинки в Европе составляет 599 евро.