Mercedes проиграл суд по скандалу с выбросами

Скандал «dieselgate», связанный с обвинениями в подделке уровней выбросов, сначала потряс Volkswagen в 2015 году, а затем распространился на другие автопроизводителей. В иске против Mercedes.

В решении суда в Штутгарте было отмечено, что сотрудники Mercedes умышленно устанавливали несанкционированные устройства для подделки выбросов в некоторые модели, хотя они отклонили аналогичные заявления относительно других. Так называемые устройства поражения, установленные в автомобилях, делали их менее загрязненными на испытаниях в лаборатории, чем на дороге.

Федерация немецких потребителей VZBV приветствует решение суда, отметив, что «был намечен курс для важных требований о компенсации». Теперь индивидуальные владельцы автомобилей могут сами подавать заявления на компенсацию.

Пока не ясно, сколько в итоге придется выплатить Mercedes, или сколько владельцев автомобилей могут потребовать компенсацию. Решение также отправляет положительный сигнал сотням тысяч владельцев Mercedes, которые, независимо от модели, могут предъявить требования о компенсации, отметил немецкий адвокат по защите прав потребителей Клаус Голденштейн.