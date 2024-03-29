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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 05:15
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Mercedes проиграл суд по скандалу с выбросами

А у автовладельцы могут получить компенсацию за обман
Немецкий суд вынес решение о том, что автомобильный гигант Mercedes-Benz сознательно устанавливал устройства для обмана выбросов в некоторые дизельные автомобили. Автопроизводитель отверг решение суда и заявил о планах обжаловать его в верховный суд Германии.
Mercedes проиграл суд по скандалу с выбросами
© Ferra

Скандал «dieselgate», связанный с обвинениями в подделке уровней выбросов, сначала потряс Volkswagen в 2015 году, а затем распространился на другие автопроизводителей. В иске против Mercedes.

В решении суда в Штутгарте было отмечено, что сотрудники Mercedes умышленно устанавливали несанкционированные устройства для подделки выбросов в некоторые модели, хотя они отклонили аналогичные заявления относительно других. Так называемые устройства поражения, установленные в автомобилях, делали их менее загрязненными на испытаниях в лаборатории, чем на дороге.

Федерация немецких потребителей VZBV приветствует решение суда, отметив, что «был намечен курс для важных требований о компенсации». Теперь индивидуальные владельцы автомобилей могут сами подавать заявления на компенсацию.

Пока не ясно, сколько в итоге придется выплатить Mercedes, или сколько владельцев автомобилей могут потребовать компенсацию. Решение также отправляет положительный сигнал сотням тысяч владельцев Mercedes, которые, независимо от модели, могут предъявить требования о компенсации, отметил немецкий адвокат по защите прав потребителей Клаус Голденштейн.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#экология
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#суд
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#Mercedes