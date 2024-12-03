Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 07:40
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Mercedes впервые в истории раскрыла секрет гибридной технологии своих болидов «Формулы-1»

И там есть о чем рассказать
Mercedes впервые подробно раскрыла устройство гибридной системы своих болидов «Формулы-1».
Mercedes впервые в истории раскрыла секрет гибридной технологии своих болидов «Формулы-1»
© YouTube

В основе лежит комбинация двигателя внутреннего сгорания, двух электродвигателей, аккумулятора и силовой электроники.

Особенностью является система MGU-H: электродвигатель, встроенный в турбокомпрессор, который собирает энергию из выхлопных газов и обеспечивает мгновенный наддув. Этот компонент будет упразднен в 2026 году с изменением правил.

Второй электродвигатель, MGU-K, подключен к коробке передач, подает мощность на задние колеса и собирает энергию при торможении. Этот компонент останется в новых регламентах.

Аккумулятор, состоящий из 200 ячеек формата 21700, интегрирован с инверторами и охлаждается специальной диэлектрической жидкостью, разработанной Petronas.

Такая жидкость предотвращает короткие замыкания даже в случае утечек и широко применяется в гибридных и электрических транспортных средствах.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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