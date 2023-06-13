Мэрия Токио внедрит ChatGPT во все ведомства

23:14, 13 июня 2023
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Мэрия Токио внедрит ChatGPT во все ведомстваОб этом сообщила глава города
Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что столичная администрация c августа внедрит ChatGPT в работу всех ведомств.
Губернатор отметила, что будут учтены как достоинства, так и недостатки технологии, но мэрия будет продвигать ChatGPT в различных ведомствах. По её словам, ИИ будет внедрён в работу всех административных ресурсов, но преимущественно — при составлении документов, а также подготовке информационных бюллетеней для населения.
«Использование начнётся с августа во всех ведомствах. Реализуя достоинства и учитывая недостатки этой инновационной технологии, мы намерены продвигать её применение в ряде административных областей», — заявила губернатор Токио.