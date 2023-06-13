Мэрия Токио внедрит ChatGPT во все ведомства

Губернатор отметила, что будут учтены как достоинства, так и недостатки технологии, но мэрия будет продвигать ChatGPT в различных ведомствах. По её словам, ИИ будет внедрён в работу всех административных ресурсов, но преимущественно — при составлении документов, а также подготовке информационных бюллетеней для населения.

«Использование начнётся с августа во всех ведомствах. Реализуя достоинства и учитывая недостатки этой инновационной технологии, мы намерены продвигать её применение в ряде административных областей», — заявила губернатор Токио.