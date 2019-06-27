Мэрию Москвы обвинили в растрате 100 млн рублей на Microsoft Word

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» обвинила московскую мэрию в незаконной закупке офисных программ Microsoft почти на 100 млн рублей. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

В руки журналистам попало письмо АРПП, направленное 26 июня в департамент информационных технологий Москвы и департамент по конкурентной политике Москвы о закупке ДИТом текстового редактора от Microsoft на 99,3 млн рублей, объявленной в начале июня.

Авторы письма отмечают, что закупка может «нанести существенный ущерб» заказчику и поставит вопрос о «нецелевом использовании бюджетных средств».

Также подчёркивается, что Microsoft с 1 июля вносит изменения в программы корпоративного лицензирования, при этом те лицензии, на которые объявлена закупка, перестанут действовать. В ДИТе и Microsoft не стали комментировать вопрос о сроках действия лицензий. Также указывается на наличие более дешёвых аналогов ПО на российском рынке.