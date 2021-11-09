Мешают ли посты в соцсетях устроиться россиянам на работу

В соответствующем опросе приняло участие порядка 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян из разных регионов страны. Оказалось, что каждый пятый работодатель отказывал кандидату в трудоустройстве по причине его постов в социальных сетях. Что интересно, в прошлом году этот показатель был еще выше — 25%.

13% компаний признали, что следили за постами соискателей, однако не лишали их из-за этого работы. За год число работодателей, которые лишают работы своих сотрудников из-за постов, уменьшилось с 10% до 7%. Порядка 22% работодателей сообщили, что мониторят страницы сотрудников, однако большинство компаний все же не занимаются этим — 56%.