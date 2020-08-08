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Мессенджер Mail.ru Group обвинили в краже кода Telegram
У мессенджера Павла Дурова даже есть возможность подать в суд на российскую корпорацию
Как стало известно, разработчик Telegram Desktop обвинил мессенджер Mail.ru Group в краже его кода — речь идет об использовании старого самописного движка анимации, без внесения в него каких-либо изменений.
Автор оригинального кода отмечает, что разработчики из Mail.ru Group мало того что никак не упомянули автора оригинальной разработки, так они еще и изменили лицензию с GPLv3 на Apache, что в свою очередь ни в коем случае недопустимо по требованиям GPLv3.
Стоит отметить, что как только данная ситуация получила широкую огласку, авторство разработчика Telegram Desktop все же было добавлено. Правда, никто и не подумал вернуть лицензию с Apache 2.0 на изначальную GPLv3. Таким образом, существует немалая вероятность того, что со временем Telegram подаст в суд на Mail.ru Group за нарушение прав мессенджера.