Наука и технологии
11:53, 18 октября 2023
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Местные жители на севере Тайваня не дали TSMC запустить строительство нового завода

Не захотели переселяться в другие места

Тайваньский производитель полупроводников, компания TSMC, не смогла запустить строительство нового завода по производству 1-нм чипов. Против этого выступили местные жители.

Местные жители на севере Тайваня не дали TSMC запустить строительство нового завода

© TSMC

TSMC пыталась начать возведение завода и всей технологической инфраструктуры на севере Тайваня, недалеко от технопарка, расположенного вблизи города Таоюаня. В этих местах достаточно земели и воды для запуска стабильного производства.

Но жители сёл, окружающих город, выступили с резкой критикой идеи и отказались куда-либо переселяться из этих мест. Теперь TSMC в поисках новых территорий, одной из которых может стать центральная часть Тайваня, а на юге уже открыт завод 2-нм чипов.

Однако мэр южного города Гаосюна готов помочь вендору найти новые места для производства, также к поискам подключились центральные власти.

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