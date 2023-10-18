Местные жители на севере Тайваня не дали TSMC запустить строительство нового завода

TSMC пыталась начать возведение завода и всей технологической инфраструктуры на севере Тайваня, недалеко от технопарка, расположенного вблизи города Таоюаня. В этих местах достаточно земели и воды для запуска стабильного производства.

Но жители сёл, окружающих город, выступили с резкой критикой идеи и отказались куда-либо переселяться из этих мест. Теперь TSMC в поисках новых территорий, одной из которых может стать центральная часть Тайваня, а на юге уже открыт завод 2-нм чипов.

Однако мэр южного города Гаосюна готов помочь вендору найти новые места для производства, также к поискам подключились центральные власти.