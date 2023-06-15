«Местные звонки»: ВТБ полностью перешёл на российскую конференцсвязь

ВТБ внедрил в своей системе внутренний сервис видеоконференцсвязи под названием DION. Этот сервис позволил заменить импортозависимые сервисы и обеспечить конкурентоспособное качество связи, сообщает банк.

DION, разработанный с учётом требований безопасности ВТБ, был представлен на ПМЭФ. На момент презентации почти 15 тысяч сотрудников ежедневно используют этот сервис, проводя около 10 тысяч встреч. Максимальная нагрузка на систему может достигать 7 тысяч одновременных пользователей.

Важно отметить, что ВТБ стал первой компанией на рынке, которая использует уникальную гибридную архитектуру в рамках DION. Это означает, что медиатрафик никогда не покидает защищённый контур, что сокращает затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений для конечных пользователей.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ, Вадим Кулик, отметил, что они уже более года работают с DION и создали внутреннюю платформу для безопасных коммуникаций, которая включает в себя инструменты для обмена информацией. ВКС-сервис интегрирован с решением «Комитет Онлайн», что позволяет объединить все необходимые функции в одной системе. Многие компании уже переходят на отечественные системы видеоконференций, но возможность проводить встречи в защищённой среде, работать с материалами, голосовать и принимать решения — это уникальное преимущество, которое позволяет оптимизировать ресурсы и экономить время.

DION стал первой отечественной ВКС-системой, которая на программном уровне может защититься от кибератак с использованием квантовых компьютеров. ВТБ принял участие в тестировании полностью защищённого канала связи между пользователем и сервером с применением постквантовых алгоритмов.

Платформа DION работает на импортонезависимых компонентах, внесена в реестр российского программного обеспечения и находится в процессе получения технической сертификации от ФСТЭК. Она обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и соответствует всем требованиям российского законодательства. В основе DION лежит отечественная разработка с минимальным количеством открытых компонентов, а масштабирование и отказоустойчивость обеспечиваются микросервисами, добавили в ВТБ.