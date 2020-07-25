Место затопления бронемашины в Керченском проливе засняли на видео

Стоит отметить, что сам процесс ухода бронемашины не попало на видео - его начали снимать уже после того, как происшествие случилось. При этом, согласно последним данным, спасателям все же удалось спасти вытащить с тонущего транспортного средства шесть человек - никто из них, в конечном счете, не пострадал. Угроза разлива топлива также отсутствует. На данный момент решается вопрос об извлечении БРДМ-2.

Напомним, что бронемашина затонула на расстоянии около 7 км от таманского берега, при этом глубина, на которую опустился транспорт, составляет около 7-8 метров. В качестве причины произошедшего называются погодные условия.