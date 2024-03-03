Meta* должна раскрыть ЕС всю информацию о принципах работы в кратчайшие сроки

В Европе ждут, что Meta раскроет все механизмы и структуру сбора конфиденциальной информации пользователей. К тому же ЕК нужна дополнительная информация, ещё и от Facebookи Instagram. Европа должна оценить соответствие принципов работы Meta применимым законам о конфиденциальности и безопасности в Европейском союзе (ЕС).

ЕК требует от Meta ускорить предоставление информации на запросы, первый из которых был направлен компании в декабре 2023 года. Информация касается выборов, терроризма и защиты несовершеннолетних. У компании есть время до 15 марта, чтобы предоставить эту информацию, а новые данные о платной программе Meta по отключению рекламного таргетированного отслеживания должны быть предоставлены к 22 марта.

Несоблюдение эти требований повлечёт огромные штрафы и прочие издержки.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.