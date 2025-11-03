Meta инвестирует в солнечную энергию и все ради питания своих ИИ-мощностей

Таким образом, совокупные закупки солнечной генерации *Meta в 2025 году превысили 3 ГВт — рекордный показатель для компании.

Два проекта реализуются в Луизиане (суммарно 385 МВт) и будут завершены к 2027 году. Ещё одно соглашение предусматривает закупку 600 МВт энергии с крупной солнечной станции недалеко от Люббока.

Хотя электростанция не будет напрямую подключена к дата-центрам *Meta, она будет компенсировать их энергопотребление через местную сеть.

Для Луизианы *Meta также приобрела сертификаты возобновляемой энергии (EACs), которые позволяют компаниям формально компенсировать углеродные выбросы.

Однако эксперты отмечают, что такие меры не всегда отражают реальное сокращение углеродного следа, особенно с учётом взрывного роста энергопотребления из-за развития ИИ.

*компания признана в РФ экстремистской и запрещена