Meta начала строить гигантские дата-центры для ИИ в палатках

Марк Цукерберг сообщил, что компания создаёт «мульти-гигаваттные кластеры» рекордного масштаба. Чтобы сэкономить время и деньги, вместо традиционных зданий используются быстровозводимые конструкции — фактически, палатки.

Первый дата-центр «Prometheus» мощностью 1 ГВт заработает уже в 2026 году. В планах ещё более масштабный проект — «Hyperion», который потребует до 5 ГВт энергии.

В сумме *Meta намерена построить дата-центры площадью с часть Манхэттена, чтобы создать «титанические кластеры» для будущих ИИ-моделей.