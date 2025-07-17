Meta начала строить гигантские дата-центры для ИИ в палатках

*Meta начала строить гигантские дата-центры для ИИ в палаткахРазмером с часть Манхэттена
Марк Цукерберг сообщил, что компания создаёт «мульти-гигаваттные кластеры» рекордного масштаба. Чтобы сэкономить время и деньги, вместо традиционных зданий используются быстровозводимые конструкции — фактически, палатки.
Первый дата-центр «Prometheus» мощностью 1 ГВт заработает уже в 2026 году. В планах ещё более масштабный проект — «Hyperion», который потребует до 5 ГВт энергии.
В сумме *Meta намерена построить дата-центры площадью с часть Манхэттена, чтобы создать «титанические кластеры» для будущих ИИ-моделей.
Цель всего этого проста — обеспечить «больше вычислительных мощностей на одного исследователя, чем у любой другой компании», подчеркнул Цукерберг.
При этом *Meta меняет традиционный подход: в новых центрах отказываются от резервных генераторов, строят собственные подстанции, используют модульные системы охлаждения и локальные газовые электростанции.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена