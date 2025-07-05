Meta обучила ИИ задавать персонализированные вопросы по интересам пользователей

Речь идёт о проактивном обучении, предназначенном для «умных» ботов, созданных в AI Studio Meta.

Пользователи при желании самостоятельно создают персонализированных ботов без знания программирования. Технология может взаимодействовать с пользователями на различных платформах, предлагая различные советы, рецепты и разные «дружеские» услуги.

Проактивные сообщения будут отправляться исключительно после того, как пользователь инициирует диалог, но не больше чем через две недели после последнего сообщения от человека. Для этого в течение 14 дней пользователь должен отправить чат-боту не менее пяти сообщений. Целью Meta является, конечно, не дружба с пользователями, а их вовлечённость и взаимодействие с соцсетью и удержание на платформе.

Задача компании сделать «общение» с пользователями как можно более длительным. Alignerr, компания, которая занимается разметкой данных, разрабатывает и тестирует функции для ботов AI Studio, в том числе проактивные сообщения. Продукты компании на основе генеративного ИИ могут принести доход в $2-3 млрд в 2025 году.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.