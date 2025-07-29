Наука и технологии
Опубликовано 29 июля 2025, 08:25
1 мин.

*Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделей

Нет, это не шутка
Порносайты могут сыграть ключевую роль в деле против *Meta, которую ранее уже обвинили в массовом скачивании пиратских книг для обучения своих ИИ-моделей.
*Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделей
© Ferra

Теперь в компании Strike 3 Holdings заявили, что *Meta годами загружала и раздавала через BitTorrent их лицензионные ролики — минимум с 2018 года.

По данным истцов, *Meta использовала сотни IP-адресов, часть из которых зарегистрированы на компанию напрямую, а некоторые замаскированы через сторонние дата-центры или даже домовые подключения сотрудников.

Таким образом *Meta якобы намеренно сидировала популярное «высококачественное» порно, чтобы быстрее скачивать остальные файлы — по принципу обмена в сети BitTorrent.

*Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделей
© Ars Technica

Истцы утверждают, что *Meta не только нарушила авторские права, но и могла повредить их бизнесу, раздавая контент бесплатно и даже детям — без возрастной проверки.

Также указывается, что такие видео могли использоваться в обучении ИИ, в том числе из-за «естественных сцен с уникальной мимикой и телесными деталями».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена