Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделей

Теперь в компании Strike 3 Holdings заявили, что *Meta годами загружала и раздавала через BitTorrent их лицензионные ролики — минимум с 2018 года.

По данным истцов, *Meta использовала сотни IP-адресов, часть из которых зарегистрированы на компанию напрямую, а некоторые замаскированы через сторонние дата-центры или даже домовые подключения сотрудников.

Таким образом *Meta якобы намеренно сидировала популярное «высококачественное» порно, чтобы быстрее скачивать остальные файлы — по принципу обмена в сети BitTorrent.