Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделей

*Meta обвинили в пиратстве порно для обучения ИИ-моделейНет, это не шутка
Теперь в компании Strike 3 Holdings заявили, что *Meta годами загружала и раздавала через BitTorrent их лицензионные ролики — минимум с 2018 года.
По данным истцов, *Meta использовала сотни IP-адресов, часть из которых зарегистрированы на компанию напрямую, а некоторые замаскированы через сторонние дата-центры или даже домовые подключения сотрудников.
Таким образом *Meta якобы намеренно сидировала популярное «высококачественное» порно, чтобы быстрее скачивать остальные файлы — по принципу обмена в сети BitTorrent.
Истцы утверждают, что *Meta не только нарушила авторские права, но и могла повредить их бизнесу, раздавая контент бесплатно и даже детям — без возрастной проверки.
Также указывается, что такие видео могли использоваться в обучении ИИ, в том числе из-за «естественных сцен с уникальной мимикой и телесными деталями».
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена