Meta отказалась отключать Facebook и Instagram в России несмотря на просьбы украинцев

Представители IT-гиганта сообщили, что в компании считают такой шаг некорректным, так как он лишит россиян источника «независимой информации». Также отключение жителей России от сервисов отнимет у них возможность высказаться в «критический момент».

Отметим, что в то же время Meta всё же ограничила доступ к своим аккаунтам нескольким российским государственным СМИ с территории Украины. При этом компания намерена провернуть то же самое и в других странах.

Напомним, что в свою очередь Роскомнадзор ещё с 25 февраля начал ограничивать работу Facebook на территории России. Связано такое решение с тем, что в генпрокуратуре поведение соцсети посчитали нарушающим права и свободы россиян.