Meta открыла исходный код своего искусственного интеллекта для работы с текстом, картинками и даже температурой

*Meta открыла исходный код своего искусственного интеллекта для работы с текстом, картинками и даже температуройВ то время как OpenAI и Google наоборот всё более и более закрыты
*Meta объявила о создании новой открытой искусственной интеллектуальной модели, которая объединяет несколько видов данных, таких как текст, аудио, визуальные данные, температура и движение.
Называется новинка ImageBind — на данный момент она представляет из себя лишь исследовательский проект. При этом уже сейчас технология указывает на будущее генеративных ИИ-систем, которые могут создавать погружающие мультисенсорные впечатления.
ImageBind – первая модель, которая объединяет шесть типов данных в едином пространстве. Она включает в себя визуальные данные (изображения и видео), тепловые (инфракрасные изображения), текст, аудио, информацию о глубине и данные о движении, генерируемые инерционными измерительными устройствами.
По словам экспертов, такие модели могут быть использованы в будущих виртуальных реальностях. Не в последнюю очередь за счёт того, что они способны генерировать не только аудио и видео, но и окружающую среду и даже движение на физической сцене.
Представители *Meta заявили, что они, открыв исходный код модели, продолжают делиться своими исследованиями в сфере искусственного интеллекта, в то время как конкуренты, такие как OpenAI и Google, становятся всё более скрытными.
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