Meta передумала создавать премиальный шлем Quest 2 Pro, отдав предпочтение недорогому Quest 3

Вместо этого, она сосредоточилась на создании более доступных устройств, в частности, на разработке новой модели Quest 3.

Quest Pro, выпущенный в октябре 2022 года, был ориентирован на бизнес-пользователей и энтузиастов. Однако устройство было раскритиковано за его дизайн, большой вес, неудобство использования и неудовлетворительную программную платформу.

Кроме того, первоначальная цена в $1,5 тыс вызвала недовольство, хотя позже *Meta снизила стоимость до $1 тыс.

Отметим, что прямо сейчас *Meta занимается подготовкой к запуску Quest 3, который будет иметь более высокое разрешение, чем Quest Pro, и сможет похвастаться датчиками глубины и двумя 4-мегапиксельными камерами вместо одной.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России