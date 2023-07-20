Meta ухудшила ещё даже неанонсированные AR-очки

По последним данным, компания пересматривает свои планы и отказывается от использования передовых дисплеев MicroLED в пользу менее ярких дисплеев на кремнии (LCoS).

Также *Meta решила перейти от материала карбида кремния к стеклянному волноводу, что приведёт к уменьшению поля зрения очков.

Другие изменения затрагивают «беспроводную шайбу овальной формы», которая будет идти в комплекте с очками. Шайба ранее предполагалась с лидарным датчиком, позволяющим очкам определять окружающую среду и импортировать 3D-объекты в цифровой мир, но, похоже, IT-гигант решил отказаться от данной функции.

Стоит отметить, что все эти изменения могут напрямую повлиять на конкурентоспособность AR-очков *Meta в борьбе с другими компаниями, такими как Samsung, которая также активно работает над разработкой «умных» очков.