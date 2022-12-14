Meta* внезапно прекратила разработку интернет-дрона и подобных средств связи

Почему работа над этими и другими аппаратами прекращена, неизвестно. Отдел Connectivity функционировал в течение 10 лет, после закрытия, работавшие в нём сотрудники перейдут в подразделения Infrastructure и Central Products, несмотря на трёхлетнюю работу над интернет-дроном. Кто-то может остаться без работы.

Известно, что после закрытия Connectivity, Meta больше не будет разрабатывать необычные технологии.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.