Meta* внезапно прекратила разработку интернет-дрона и подобных средств связи

Meta* внезапно прекратила разработку интернет-дрона и подобных средств связиБез объяснения причин
Компания Meta* без каких-либо официальных заявлений внезапно свернула работу своего подразделения Connectivity, разрабатывавшего необычные технологии и устройства связи. Это подразделение работало, в частности, над дроном для раздачи беспроводного интернета пользователям на улице, а также готовило к запуску интернет-спутники для обеспечения устойчивой сети.
Фото: Wired.com
Почему работа над этими и другими аппаратами прекращена, неизвестно. Отдел Connectivity функционировал в течение 10 лет, после закрытия, работавшие в нём сотрудники перейдут в подразделения Infrastructure и Central Products, несмотря на трёхлетнюю работу над интернет-дроном. Кто-то может остаться без работы.
Известно, что после закрытия Connectivity, Meta больше не будет разрабатывать необычные технологии.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.