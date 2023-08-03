Meta выпустит новое поколение провальных умных очков Ray-Ban

По информации The Wall Street Journal, новая версия будет доступна в большем количестве вариантов оправ и получит улучшенные камеру и аккумулятор. Однако функций дополненной и виртуальной реальности в них не будет.

Разработчики планируют увеличить продолжительность автономной работы устройства и усовершенствовать камеры. Но отмечается, что компании нужно будет лучше понять, почему пользователи перестают пользоваться своими очками и как удержать их вовлечённость.

Стоит отметить, что *Meta снизила прогноз по продажам всех моделей Ray-Ban Stories. Изначально планировалось продать 478 тыс устройств, теперь ожидается реализация 394 тыс пар очков.

С момента выпуска первого поколения Ray-Ban Stories, IT-гигант продал лишь 300 тыс устройств. При этом количество активных пользователей составляет всего 27 тыс человек в месяц.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России