Meta* запустит новую соцсеть для конкуренции с Twitter и Mastodon

Такая концепция соцсетей и их нативных приложений стала популярна после массового перехода пользователей Twitter к его конкуренту Mastodon. Теперь такой же ресурс хочет создать и Meta.

Называться эта соцсеть будет P92, курировать разработку поручено главе Instagram* Адаму Моссери.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.