Наука и технологии
16:05, 10 марта 2023
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Meta* запустит новую соцсеть для конкуренции с Twitter и Mastodon

Известно только название

Meta* запустит новую соцсеть P92 для конкуренции с Twitter и Mastodon. Представитель американской Meta*, владеющей Facebook, сообщил о работе компании над новой децентрализованной соцсетью, аналогичной Twitter и Mastodon.

Meta* запустит новую соцсеть для конкуренции с Twitter и Mastodon

Фото: Currency.com

Такая концепция соцсетей и их нативных приложений стала популярна после массового перехода пользователей Twitter к его конкуренту Mastodon. Теперь такой же ресурс хочет создать и Meta.

Называться эта соцсеть будет P92, курировать разработку поручено главе Instagram* Адаму Моссери.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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