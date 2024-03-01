Meta* засудят организации по защите прав потребителей в восьми европейских странах

Особенно претензии предъявлены соцсети Facebook*. Заявления о нарушениях и незаконных основаниях сбора конфиденциальной информации на платформах Meta подали группы потребителей в Чехии, Дании, Франции, Греции, Норвегии, Словакии, Словении и Испании.

Документы с доказательствами направлены в государственные ведомства защиты пользователей в указанных странах. Потребительские организации заявили, что Meta не соблюдает правила Общего регламента по защите данных (GDPR) о справедливой обработке, минимизации данных и ограничении целей, а сбор и обработка данных компанией не имеют законных оснований.

«Бизнес-модели, основанные на наблюдении, создают всевозможные проблемы в соответствии с GDPR, и настало время органам по защите данных остановить несправедливую обработку данных Meta и ущемление основных прав людей», — говорится в заявлении Урсулы Пахл, заместителя генерального директора Европейской организации потребителей.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.