«Метка зверя»: в Госдуме предложили помечать плашкой контент нейросетей

Внедрение искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь требует особых мер, чтобы люди были информированы о том, как и где используется искусственный интеллект, и чтобы его работа была контролируема и ограничена для предотвращения возможных опасностей. Депутат Госдумы Антон Немкин предложил одну из таких мер — маркировку контента, созданного нейросетями.

Он считает, что важным шагом в этом направлении будет маркировка контента, созданного искусственным интеллектом. Например, социальная сеть TikTok уже применяет такую маркировку. Депутат рассказал о предложении специалистов из Российского технологического университета, МИРЭА, использовать графические знаки для этой цели. Важно, чтобы маркировка была понятной и не вызывала раздражения у пользователей, чтобы они могли лучше анализировать контент.

Антон Немкин также отметил, что объем контента в сети постоянно растёт, а вместе с ним распространяется и ложная информация. Он подчеркнул, что нельзя гарантировать, что созданные с помощью искусственного интеллекта изображения или видео не будут использоваться для неправомерных действий или кибербулинга.