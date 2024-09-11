Метод на основе ИИ ускорил анализ окаменелостей

Группа ученых создала метод, позволяющий быстро анализировать окаменелости, закопанные в камне. Современная компьютерная томография (КТ) позволяет исследовать внутреннюю структуру костей и хрупкие окаменелости без физического удаления окружающей породы. Тем не менее, анализ данных КТ требует значительных усилий для сегментации изображений.

Ученые вручную сегментировали около 2% из 2000 изображений и использовали их для обучения модели глубокого обучения, которая теперь справляется с задачей самостоятельно. Это позволило создать высокоточные 3D-модели древних окаменелостей за считанные дни.