Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 20:07
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Метод на основе ИИ ускорил анализ окаменелостей

Новая технология позволяет создать 3D-модели за считанные дни
Ученые Музея Квинсленда и Университета Джеймса Кука разработали новый метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) для ускоренного анализа окаменелостей. В результате использования нового подхода процесс, который раньше занимал месяцы, теперь сокращается до нескольких дней. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Метод на основе ИИ ускорил анализ окаменелостей

© Ferra.ru

Группа ученых создала метод, позволяющий быстро анализировать окаменелости, закопанные в камне. Современная компьютерная томография (КТ) позволяет исследовать внутреннюю структуру костей и хрупкие окаменелости без физического удаления окружающей породы. Тем не менее, анализ данных КТ требует значительных усилий для сегментации изображений.

Ученые вручную сегментировали около 2% из 2000 изображений и использовали их для обучения модели глубокого обучения, которая теперь справляется с задачей самостоятельно. Это позволило создать высокоточные 3D-модели древних окаменелостей за считанные дни.

Метод на основе ИИ ускорил анализ окаменелостей
© Scientific Reports