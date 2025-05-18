Методы краж аккаунтов в Telegram не меняются и сохраняют эффективность

Злоумышленники не придумали новых схем кражи аккаунтов в Telegram, но постоянно меняют способы привлечения внимания, чтобы заманить жертв. По словам Александра Вураско из Solar AURA, сейчас хакеры используют разные темы, которые популярны в информационном пространстве — например, голосование на конкурсах, петиции, розыгрыши от блогеров или обещания социальных выплат. Такие подходы меняются почти каждую неделю в зависимости от актуальных новостей и фантазии мошенников.

В итоге пользователи переходят на фишинговые сайты, где им предлагают сканировать QR-код или вводить телефон, пароль и код из смс. Таким образом, злоумышленники получают полный доступ к аккаунтам. Эксперт отметил, что сложно точно подсчитать, сколько аккаунтов уже взломано, но эта проблема существует уже несколько лет, и активности мошенников пока не уменьшается. Ежедневно появляются новые фишинговые сайты, направленные на кражу данных пользователей.

Чтобы защититься, специалист советует включить двухфакторную аутентификацию в Telegram и пользоваться только официальными ресурсами, проверяя адрес через поиск. Важно не передавать личные данные и коды безопасности на сомнительных сайтах или незнакомцам. Такой простой набор правил поможет избежать кражи аккаунта и сохранить безопасность в мессенджере.