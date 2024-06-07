Метро шести российских городов позволит оплачивать проезд взглядом

На ПМЭФ-2024 он сообщил, что уже этим летом оплата по биометрии будет доступна в Казани, а до конца 2024 года — в Нижнем Новгороде.

Граждане смогут использовать биометрические данные, зарегистрированные в Единой биометрической системе (ЕБС), для оплаты проезда.

Это позволит регионам внедрить оплату по биометрии без дополнительных затрат на создание собственной цифровой инфраструктуры, соответствующей строгим требованиям безопасности данных.

Интерес к биометрическим технологиям растет, что подтверждается увеличением числа пользователей ЕБС.

По данным Григоренко, около 2 млн граждан уже зарегистрировали свою биометрию в системе, при этом более 55% регистраций были сделаны за первые шесть месяцев 2024 года.