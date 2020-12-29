Между человеком и обезьяной нашли еще одно сходство

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что такое поведение характерно и для капуцинов и бенгальских макак. В рамках исследованиях животные должны были следить за перемещающимся объектом на экране компьютера с помощью контроллера. Когда животное справлялось с задачей специалисты давали награду, если же нет - включался новый раунд.

Отмечается, что большинство игр занимало всего одну секунду, а максимальное время раунда - семь секунд. Так, если животное не добилось еды после первой секунды в более длинных раундах, то легче всего ему было бы начать заново. Однако обезьяны не сдавались, что и дало понять, что и для них не чужд феномен”невозвратных затрат”.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что в нашем эволюционном прошлом есть нечто заставляющее нас тянуться к вознаграждению, даже если шансы на этот исход минимальны.