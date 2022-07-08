Между Москвой и Санкт-Петербургом начнут ездить беспилотные грузовики КамАЗ

Часть — в 2023 году, а в 2024-м ещё больше

На сегодняшний день Яндекс активно тестирует свои беспилотники в двух городах России — Иннополисе и Москве. Теперь с подобной инициативой выступили и в КамАЗ.