Между Москвой и Санкт-Петербургом начнут ездить беспилотные грузовики КамАЗ

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Между Москвой и Санкт-Петербургом начнут ездить беспилотные грузовики КамАЗЧасть — в 2023 году, а в 2024-м ещё больше
На сегодняшний день Яндекс активно тестирует свои беспилотники в двух городах России — Иннополисе и Москве. Теперь с подобной инициативой выступили и в КамАЗ.
Так, в рамках экспериментального правового режима автопроизводитель начнёт тестировать сразу пять беспилотных грузовиков. Они будут ездить по федеральной трассе М-11 «Нева» в 2023 году.
КамАЗ выступает одним из участников этого проекта. В рамках эксперимента предприятие планирует вывести на автодорогу М-11 «Нева» в 2023 году — 5, а в 2024 году — 50 беспилотных грузовиков. Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга РФ
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о планах внести в правительство законопроект о беспилотных транспортных средствах не позднее 2022 года. При этом запуск беспилотников КамАЗ будет проходить в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».