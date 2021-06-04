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Между мозгом и мужскими яичками нашли много общегоЧеловеческий мозг похож на мужские яички больше, чем любой другой орган
Ученые из Университета Авейру в Португалии, в рамках исследования, обнаружили, что человеческий мозг похож на мужские яички больше, чем любой другой орган.
“Мозг и яичка имеют наибольшее количество распространенных белков по сравнению с другими тканями человеческого тела”, — выяснили исследователи.
В ходе научной работы специалисты сравнивали белки по 33 типам тканей, включая сердце, кишечник, шейку матки, яичники и плаценту. Благодаря этому выяснилось, что у яичек и мозга общее число 13 442 белков.
Мозг и яички, нуждаются в большом количестве энергии, необходимой для обеспечения мышления и производства нескольких миллионов сперматозоидов в день. Помимо прочего нейроны в мозгу работают аналогично сперме — речь о процессе экзоцитоза.