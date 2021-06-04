“Мозг и яичка имеют наибольшее количество распространенных белков по сравнению с другими тканями человеческого тела”, — выяснили исследователи.

В ходе научной работы специалисты сравнивали белки по 33 типам тканей, включая сердце, кишечник, шейку матки, яичники и плаценту. Благодаря этому выяснилось, что у яичек и мозга общее число 13 442 белков.

Мозг и яички, нуждаются в большом количестве энергии, необходимой для обеспечения мышления и производства нескольких миллионов сперматозоидов в день. Помимо прочего нейроны в мозгу работают аналогично сперме — речь о процессе экзоцитоза.