Между Nvidia и OpenAI готовилась сделка, но чипмейкер от неё отказался

Опубликовано 08 августа 2024, 01:30
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Между Nvidia и OpenAI готовилась сделка, но чипмейкер от неё отказалсяНе захотел рисковать
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в 2017 или 2018 годах Intel и OpenAI вели переговоры о покупке чипмейкером 15-процентной доли акций на $1 млрд. Но сделать сорвалась.
Как отмечается, от сделки отказалась Intel. Причина крылась в заявлении тогдашнего гендиректора OpenAI Боба Свона, который уверял потенциального партнёра в том, что в ближайшее время технологии ИИ не станут прорывными и актуальными.
Рисковать Intel не стала, тем более планировалось приобретение дополнительной доли активов OpenAI в 15% при условии поставок разработчику ИИ-чипов по себестоимости. Да и не намеревалась Intel продавать свои продукты без наценки.
OpenAI достаточно быстро начала искать новые источники инвестиций, чтобы не впасть в зависимость от чипов Intel, которые так или иначе пришлось приобретать, и для разработки свойственной инфраструктуры.