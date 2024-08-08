Между Nvidia и OpenAI готовилась сделка, но чипмейкер от неё отказался

Как отмечается, от сделки отказалась Intel. Причина крылась в заявлении тогдашнего гендиректора OpenAI Боба Свона, который уверял потенциального партнёра в том, что в ближайшее время технологии ИИ не станут прорывными и актуальными.

Рисковать Intel не стала, тем более планировалось приобретение дополнительной доли активов OpenAI в 15% при условии поставок разработчику ИИ-чипов по себестоимости. Да и не намеревалась Intel продавать свои продукты без наценки.

OpenAI достаточно быстро начала искать новые источники инвестиций, чтобы не впасть в зависимость от чипов Intel, которые так или иначе пришлось приобретать, и для разработки свойственной инфраструктуры.