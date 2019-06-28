Между Петербургом и Москвой встали десятки поездов из-за кражи кабеля

На Октябрьской железной дороге задержали более сорока поездов различных направлений. Причиной задержки стала кража полутора километров кабеля. Об этом рассказали пресс-служба РЖД и агентство Москва со ссылкой на МВД.

По данным МВД, на перегоне близ станции «Сходня» неизвестные похитили порядка 1,5 км кабеля, задействованного в бесперебойном движении поездов. Из-за этого перестали работать устройства сигнализации, централизации и блокировки станции. В пресс-службе РЖД отметили, что инцидент произошел ночью в 2:40.

Всего было задержано 26 поездов Москва — Петербург, три поезда «Сапсан» из Москвы в Петербург, десяток пригородных поездов в сторону Москвы, а также три пригородных поезда из Москвы. Время задержки составляет до 2,5 часов.

Железнодорожники ведут работу по восстановлению графика движения поездов, а силовики расследуют инцидент.