Международная группа учёных нашла способ определять депрессию по МРТ

Учёные из Балтийского федерального университета, совместно с коллегами из Болгарии и Испании, при поддержке Российского научного фонда, разработали новый способ выявления депрессии с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). Этот метод назван «консенсусным подходом» и позволяет определять различия между здоровыми людьми и пациентами, страдающими от депрессии.

Депрессия — это серьёзное психическое расстройство, характеризующееся длительными периодами пессимизма и утраты интереса к жизни. Однако диагностировать её может быть сложно, так как нет простых и доступных методов проверки. Врачи-психиатры обычно определяют депрессию на основе клинических признаков и беседы с пациентом. Теперь же новый метод МРТ позволяет более точно выявлять признаки депрессии.

Исследователи провели анализ данных МРТ у здоровых людей и пациентов с депрессией. Сначала был применён стандартный метод группового анализа, а затем новый консенсусный подход. Последний метод позволил более эффективно выявить различия в активности нейронных связей между этими двумя группами. Это открывает путь к созданию автоматизированных систем диагностики депрессии на основе МРТ, что может улучшить точность и скорость диагностики этого психического расстройства.