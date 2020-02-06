Наука и технологии
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Международная компания могла оказаться виновной в распространении коронавируса по планете
Сейчас проводится соответствующее расследование
Издание Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, рассказало о расследовании, которое проводится прямо сейчас в отношении неназванной международной компании. По мнению специалистов, в рамках ее конференции могли произойти множественные случаи заражения коронавирусом.
Так, еще 16 января компания, в отношении которой прямо сейчас проходит расследование, организовала мероприятие в отеле Grand Hyatt в Сингапуре. По итогу туда слетелось 94 сотрудника, находившихся в разных странах, в том числе и в Китае. Более того, один из участников мероприятия был жителем города Ухань, который чуть позже стал известен во всем мире как главный эпицентр заражения коронавирусом.
Спустя какое-то время после окончания конференции, сразу четверо сотрудников компании из Сингапура обратились в медицинские учреждения с жалобами на симптомы, наблюдаемые у больных коронавирусом. Также данный диагноз был подтвержден и у сестры одного них.