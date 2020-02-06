Международная компания могла оказаться виновной в распространении коронавируса по планете

Так, еще 16 января компания, в отношении которой прямо сейчас проходит расследование, организовала мероприятие в отеле Grand Hyatt в Сингапуре. По итогу туда слетелось 94 сотрудника, находившихся в разных странах, в том числе и в Китае. Более того, один из участников мероприятия был жителем города Ухань, который чуть позже стал известен во всем мире как главный эпицентр заражения коронавирусом.

Спустя какое-то время после окончания конференции, сразу четверо сотрудников компании из Сингапура обратились в медицинские учреждения с жалобами на симптомы, наблюдаемые у больных коронавирусом. Также данный диагноз был подтвержден и у сестры одного них.