Micron отложила запуск мегафабрики в США — производство стартует только в 2030 году

Согласно обновлённому плану, предприятие начнёт серийное производство только к концу 2030 года, то есть на два года позже, чем ожидалось ранее.

Проект в городе Клей стартовал ещё в 2022 году и изначально предполагал запуск первой линии в 2028-м. Теперь сдвигаются и все последующие этапы — вторая фабрика будет заложена не ранее середины 2030-х, а полный ввод комплекса в строй намечен лишь к 2045 году.

Задержка объясняется сложностью проекта и масштабом инвестиций. Micron планировала создать до 4500 рабочих мест и построить целую инфраструктуру вокруг комплекса — включая жильё и детские сады для сотрудников.

Компания сосредоточила усилия на других площадках, в частности в Бойсе (Айдахо), где уже идёт расширение действующего завода.

Там выпуск DRAM-памяти должен стартовать в 2027 году — задолго до запуска мегафабрики в Нью-Йорке.