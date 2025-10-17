Micron прекратит поставки серверных чипов в Китай

Компания продолжит работать с китайскими клиентами, имеющими дата-центры за пределами Китая, включая производителя компьютеров Lenovo. Также Micron сохранит поставки чипов для автомобильной промышленности и сектора мобильных устройств.

В прошлом финансовом году на материковый Китай пришлось 12% выручки Micron, что составило 3,4 миллиарда долларов. Ограничения не позволили компании участвовать в буме строительства центров обработки данных в Китае, что принесло выгоду конкурентам — Samsung Electronics, SK Hynix и местным производителям.