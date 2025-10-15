Microsoft арендовала мощности центра обработки данных для ИИ в Португалии

Проект будет использовать новейшие графические процессоры Nvidia Blackwell Ultra GB300. В центре планируется установить 12,6 тысячи таких чипов. По данным Start Campus и Nscale, именно эти системы обеспечат высокую производительность для задач машинного обучения и генеративного ИИ.

Новый проект станет частью более крупного кампуса в Синеше, где планируется построить шесть зданий для размещения дата-центров. Общий объем инвестиций оценивается в 8,5 миллиарда евро.

Комплекс будет работать преимущественно на возобновляемых источниках энергии. Для охлаждения серверов используется морская вода, что снижает нагрузку на местные запасы пресной воды. Резервные генераторы функционируют на биотопливе, произведенном из растительного масла.