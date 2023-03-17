Microsoft автоматизировала создание презентаций и написание текстов в Office при помощи ИИ

Microsoft автоматизировала создание презентаций и написание текстов в Office при помощи ИИБудущее настало как-то внезапно
Microsoft анонсировала Copilot — помощника на базе искусственного интеллекта для офисных приложений Microsoft 365.
Фото: Microsoft
Он, как и поисковая система Bing, основан на GPT-4 от OpenAI. Copilot будет выступать в качестве чат-бота на боковой панели для генерации текста в Word, создания презентаций в PowerPoint или таблиц в Excel.
Инструмент также сможет помочь при подготовке к групповым звонкам Microsoft Teams, сообщая последние сведения о связанных проектах и организационных изменениях. Для этого функция будет иметь глубокую интеграцию с Outlook.
На данный момент Microsoft тестирует Copilot с небольшой группой клиентов. Сделано это для того, чтобы компания могла получить обратную связь и улучшить свои модели по мере масштабирования.
Но скорее всего новый инструмент станет доступен широкому кругу пользователей уже в ближайшее время.