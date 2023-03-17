Microsoft автоматизировала создание презентаций и написание текстов в Office при помощи ИИ

Он, как и поисковая система Bing, основан на GPT-4 от OpenAI. Copilot будет выступать в качестве чат-бота на боковой панели для генерации текста в Word, создания презентаций в PowerPoint или таблиц в Excel.

Инструмент также сможет помочь при подготовке к групповым звонкам Microsoft Teams, сообщая последние сведения о связанных проектах и организационных изменениях. Для этого функция будет иметь глубокую интеграцию с Outlook.