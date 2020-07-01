Microsoft бесплатно обучит программированию, дизайну и многому другому

Само обучение будет проходить в формате онлайн-курсов - таким образом, получение новых знаний станет доступно огромному числу людей по всему миру. В качестве языков, на которых будет проходить обучение, называются английский, французский, испанский и немецкий языки. Что интересно, Microsoft также объявила, что после окончания курсов абсолютно все выпускники получат возможность воспользоваться специальными бесплатными инструментами LinkedIn для поиска работы.

В числе направлений, по которым компания намерена проводить обучающие курсы, называются разработка, продажи, менеджмент, IT-администрирование, коммуникации, цифровой маркетинг, анализ данных, финансы, графический дизайн и поддержка клиентов. При этом пользователи смогут как повысить квалификацию в уже изученной сфере, так и освоить совершенно новую профессию.