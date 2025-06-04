Microsoft бесплатно поможет европейским правительствам укрепить кибербезопасность

Программа призвана повысить обмен разведданными о новых видах атак на основе ИИ и помочь предотвращать и блокировать вредоносные действия. Microsoft рассчитывает, что европейские организации смогут использовать наработки и опыт, которые уже применяются в США для защиты от сложных киберугроз.

Современные злоумышленники все чаще используют генеративный искусственный интеллект для масштабных атак — от сбоев в работе важной инфраструктуры до распространения фейковой информации. Несмотря на это, Microsoft подчеркивает, что искусственный интеллект может служить и инструментом защиты.

Компания следит за тем, чтобы ен ИИ-продукты не попадали в руки киберпреступников и не использовались во вред. В частности, Microsoft ведет мониторинг злоупотреблений своими моделями и блокирует подозрительных пользователей.