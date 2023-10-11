Microsoft бесплатно продлит лицензии на конференц-звонки для российских школ и вузов

Microsoft продолжает предоставлять бесплатные лицензии на свой видеоконференц-сервис Teams российским учебным заведениям. Однако, это вызывает протест со стороны разработчиков российских ВКС-платформ, таких как IVA Technologies, которые желают увидеть запрет на использование зарубежных ВКС-сервисов среди школ и университетов.

Используя Teams, учреждения нарушают закон о персональных данных, который требует хранить такие данные внутри России. Компании, такие как Zoom, пользуются платными версиями сервисов, а сектор бизнес-коммуникаций остаётся верен Zoom.

IVA Technologies не готова предоставлять ВКС-продукты для учебных заведений бесплатно.

TrueConf предлагает бесплатную версию TrueConf Server для 50 абонентов и академические лицензии для образовательных учреждений со скидкой до 50%. Платформа DION рассматривает взаимодействие со школами, но не уточняет условия. Российский производитель видеоконференц-серверных решений, VINTEO, поддерживает запрет на Teams в школах и вузах из соображений безопасности.

Российские вендоры готовы заменить Teams в образовательных учреждениях, но для этого требуются структурные решения, включая создание облачных сервисов.

ИТ-эксперт Вадим Плёсский отмечает, что современные системы ВКС имеют клиент-серверную архитектуру, и лучшее качество связи достигается через серверы, размещённые на территории России.

В августе 2023 года Microsoft уведомила своих корпоративных клиентов о том, что лицензии на её продукты продлятся только до конца их текущего срока, и после 30 сентября 2023 года продление лицензий станет невозможным. Российский офис Microsoft не комментировал возможное пересмотрение этого решения.