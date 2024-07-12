Microsoft без предупреждения удалила аккаунты палестинцев в своих сервисах

Многие утверждают, что это повлияло на их возможность пользоваться банковскими услугами и получать рабочие предложения, а также связываться с родственниками в Газе через Skype.

Microsoft заявила, что аккаунты были заблокированы из-за нарушения условий использования, но пользователи с этим не согласны.

Эйад Хаметто из Саудовской Аравии сказал, что его email, которым он пользовался почти 20 лет, был заблокирован. Это затронуло всю его работу.

Кроме того, он потерял возможность связываться с семьей в Газе через Skype, который стал для них жизненно важным средством связи из-за высоких цен на международные звонки.

В Microsoft отметили, что блокировки могут быть связаны с подозрительной активностью, но при этом компания не уточнила деталей.