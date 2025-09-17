Microsoft будет принудительно устанавливать Copilot

Copilot служит единой точкой доступа к функциям искусственного интеллекта (ИИ) внутри Microsoft 365 и упрощает использование возможностей ИИ для повышения продуктивности. Для обычных пользователей отказаться от установки не получится. Только системные администраторы компаний смогут отключить автоматическую установку через панель управления Microsoft 365 Apps.

Таким образом Microsoft продвигает Copilot и увеличивает число пользователей ИИ-инструментов. В июле компания добавила режим Copilot в браузер Edge, который помогает искать информацию на открытых вкладках. Кроме того, Copilot теперь включён в подписку Microsoft 365, что привело к увеличению стоимости пакета на 43%.