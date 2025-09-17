Microsoft будет принудительно устанавливать Copilot

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:511 мин.
Microsoft будет принудительно устанавливать CopilotДля пользователей 365
С октября 2025 года Microsoft начнёт автоматически устанавливать приложение Microsoft 365 Copilot на компьютеры с настольными версиями Word, Excel, PowerPoint и других офисных программ. Обновление затронет все ПК с Windows за исключением стран Европейской экономической зоны.
© Ferra.ru
Copilot служит единой точкой доступа к функциям искусственного интеллекта (ИИ) внутри Microsoft 365 и упрощает использование возможностей ИИ для повышения продуктивности. Для обычных пользователей отказаться от установки не получится. Только системные администраторы компаний смогут отключить автоматическую установку через панель управления Microsoft 365 Apps.
Таким образом Microsoft продвигает Copilot и увеличивает число пользователей ИИ-инструментов. В июле компания добавила режим Copilot в браузер Edge, который помогает искать информацию на открытых вкладках. Кроме того, Copilot теперь включён в подписку Microsoft 365, что привело к увеличению стоимости пакета на 43%.